YKS’ye kaç kişi başvurdu? ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu! Üniversite sınavı YKS’ye başvuranların sayısı açıklandı!

"TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak, YKS'de yaklaşık 870 bin kişi görev yapacak"

Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirterek şöyle konuştu:

"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."

"2022 YKS'ye 12 bin 545 engelli aday girecek"

ÖSYM Başkanı Aygün, engelli adaylara ilişkin hazırlıkları ise şöyle anlattı:

"Her sınav merkezinde en az bir tane olmak üzere YKS'de 208 sınav merkezinde sadece engelli adaylarımız için toplam 309 bina ayrıldı. Bu binalarda engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye toplam 12 bin 545 engelli aday girecek. AYT'ye 7 bin 803, YDT'ye ise 688 engelli aday katılacak. Engelli adaylarımız için 2022 YKS'de, üç oturumda toplam 9 bin 476 okuyucu işaretleyici görev yapacak."

2022 YKS'ye 18 binden fazla şehit ve gazi yakınının başvurduğunu bildiren Aygün, TYT oturumunda 18 bin 34, AYT oturumlarında 14 bin 237 ve YDT oturumunda 3 bin 74 şehit ve gazi yakını adayın sınav ücretinden muaf tutulduğunu belirtti.

"HES kodu uygulaması kaldırıldı"

Kovid-19 salgını döneminde eğitim-öğretimin tüm kademelerde çevrim içi yapıldığını ve sınavların çevrim içi olarak uygulandığını hatırlatan Aygün, ÖSYM olarak bu süreçte gerekli tüm tedbirleri alarak ikisi YKS olmak üzere tüm sınavları yüz yüze başarıyla gerçekleştirdiklerini vurguladı.

ÖSYM olarak salgın dönemi sınav uygulamalarını Sağlık Bakanlığı görüş ve önerileri doğrultusunda hazırladıkları "Pandemi Dönemi Sınav Uygulamaları" rehberine göre gerçekleştirdiklerini belirten Aygün, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminden bugüne kadar yapılan sınavlarda, adaylara ve görevlilere 24 milyon 354 bin 152 maske, 24 milyon 388 bin 806 dezenfektan mendil, 6 milyon 324 bin 156 eldiven, 119 bin 177 litrelik el dezenfektanı, 111 bin 116 yüz koruyucu siperlik ve 95 bin 937 tek kullanımlık koruyucu önlük verildi. Sağlık Bakanlığının almış olduğu kararla HES Kodu uygulaması kaldırılınca biz de Bakanlığımızın kararı doğrultusunda, sınav başvurularında zorunlu tuttuğumuz HES Kodu uygulamasını kaldırdık.

Bundan sonraki sınavlarımızda maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmayacak, sınav binası girişlerinde adaylara sadece dezenfektanlı mendil verilecek. Sınav görevlilerimiz ve adaylarımız, isterlerse kendi maskeleriyle sınava gelebilecekler. Sınav günü Kovid-19 durumu olan adaylarımız olursa Sağlık Bakanlığı e-Nabız üzerinden edinecekleri Kovid-19 pozitif durumunu bildirir laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü, atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim ettikleri takdirde sınav binasında sadece Kovid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınacaklardır."

"Gerekli tedbirler alındı"

Halis Aygün, sınavın yapılacağı tüm il ve ilçelerdeki sınav koordinatörleriyle sürekli temas halinde olduklarını dile getirerek, "Sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara'ya dönüşünün güvenliği, emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Sınav günleri toplu taşıma araçlarının yeterli sayıda hizmet vermelerinin, sınav binalarının olduğu bölgelere daha sık seferler düzenlenmesinin belediyeler tarafından sağlanacağını belirten Aygün, aday ve görevlilerin sınav binalarına sorunsuz ve zamanında ulaşmaları için belediyeler ve emniyet müdürlüklerinin gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.