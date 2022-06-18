Sınava giren adayların gündeminde "YKS'ye kaç kişi girecek?" sorusu yer alıyor. Başarı sıralamasının belirlenmesinde oldukça önemli bir rol oynayan 2022 YKS başvuru sayısı ÖSYM başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Bu noktada adaylar girecekleri sınava kilitlenmiş durumda. Peki, 2022 YKS sınavına kaç kişi başvurdu? İşte YKS başvuran kişi sayısı ve detaylar…
2022 YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRECEK?
ÖSYM başkanı Prof. Dr. Halis Aygün bu sene sınava rekor bir başvurunun yapıldığını aktardı ve ÖSYM'nin bir hafta sonu kapsamında gerçekleştirdiği en büyük sınav olacak dedi. Peki, YKS sınavına kaç kişi başvurdu?
SINAVA REKOR BAŞVURU: 3 MİLYON 243 BİN 425 ADAY!
Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına tam 3 milyon 243 bin 425 adayın başvuru yaptığını belirtti. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Aygün şunları aktardı:
"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."
"Bu sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonudur. Üç oturumdan oluşan YKS, KKTC Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 208 sınav merkezinde uygulanacak. Ayrıca Ankara Çubuk, Ankara Kahramankazan, Ankara Pursaklar, Balıkesir Gönen, Konya Karapınar, Mardin Nusaybin, Mersin Erdemli ve Sivas Şarkışla ilçelerinde olmak üzere 8 ilçede bu yıl ilk defa YKS gerçekleştirilecek."
"Sınav evrakının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 44 gün sürdü. Yaklaşık 5,5 milyon sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. Sınav evrakının basımı, paketlenmesi ve araçlara yüklenme işlemleri tamamlandı. Sınav evrakının sınav merkezlerine naklinde 468 şehirlerarası nakil aracı kullanılacak. Sınavlarda üç oturumda toplam 869 bin 374 kişi görev alacak."
HANGİ DERSLERDEN KAÇ SORU VAR?
"18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara, Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak olan Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT), Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek Yabancı Dil Testi (YDT) 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek."
PUAN TÜRLERİNE BAŞARI PUANI KATKISI!
"Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yükseköğretim programlarına kontenjanlar dahilinde yerleşme imkanı elde edecek. Ancak tıp, diş hekimliği, hukuk, eczacılık, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik alanlarında başarı sıralaması şartı uygulanmaya devam ediyor. Tıp fakülteleri için ilk 50 bin, diş hekimliği fakülteleri için ilk 80 bin, hukuk fakülteleri için ilk 100 bin, eczacılık fakülteleri için ilk 100 bin, mimarlık programları için ilk 250 bin, mühendislik programları için ilk 300 bin ve öğretmenlik programları için ilk 300 bin içine girmek gerekiyor."