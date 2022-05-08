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Giriş Tarihi: 9.5.2022

Yoga kursunda tecavüze uğradı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Yoga kursunda tecavüze uğradı

İstanbul’da yoga kursuna giden 36 yaşındaki öğretmen Fatma N., özel ders sırasında hipnoz halindeyken eğitmen Erol S.’nin cinsel saldırısına uğradığını öne sürerek savcılığa şikayette bulundu

İstanbul Sultangazi'deki bir okulda öğretmen olan Fatma N. (36), yoga kursuna gitmek istedi. İnternette gördüğü yoga kursu reklamı üzerine Kağıthane'deki bir spor merkezine giden Fatma N. kursa kayıt oldu. İddiaya göre, yoga eğitimi sırasında eğitmen, kendisine ve gruptaki diğer öğrencilere cinselliğin önemli olduğuna dair beyanlarda bulunuyordu.



HİPNOZDAYKEN
Geçtiğimiz günlerde eğitmenden özel olarak yoga dersi alan Fatma N., iddiaya göre hipnoz halinde yarı uykulu olduğu bir anda eğitmenin cinsel saldırısına maruz kaldı. Eğitmen, önce elleriyle taciz ettiği Fatma N.'ye iddiaya göre daha sonra tecavüz etti. Fatma N., kurstan çıktıktan sonra karakola giderek eğitmen Erol S. hakkında şikayetçi oldu.



İfadesi alınan öğretmen, Fatma N., eğitmeninin kendisiyle özel ders yaptığı sırada yarı uykuluyken önce taciz, ardından cinsel saldırıya maruz kaldığını öne sürdü. Yaklaşık 5 aydır kursta eğitim aldığını anlatan Fatma N., eğitmenin sürekli olarak cinselliği övücü konuşmalar yaptığını da kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yoga kursunda tecavüze uğradı
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