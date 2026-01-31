Yoğun sis faciaya davetiye çıkardı

Gaziantep'te yoğun sis nedeniyle kaza yaşandı. 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 7 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 11 kişi yaralandı. Kaza, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, yasak olmasına rağmen otoyolda 'U' dönüşü yapmaya çalışan İbrahim Acen Baba (49) idaresindeki TIR, dönüş yapamayınca yolun ortasında kaldı. Baba, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda diğer araçları uyarmak için aracından indi. Otoyoldan gelen araçlardan biri TIR sürücüsüne çaptı. Hastaneye göreve giderken kazayı görüp yaralılara müdahale eden 3 doktor ve 1 hemşireye de başka bir araç çarparken, kazaya 7 aracın daha karıştığı öğrenildi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı incelemede TIR sürücüsü İbrahim Acem Baba ile otomobil sürücüsü Ali İhsan Akdağ'ın (56) olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlendi. 11 yaralı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Öte yandan, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa yönü, ekiplerin 3 saat süren çalışmalarının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.