Yoğurdun Faydaları Nelerdir? Yoğurt Neye İyi Gelir, Cilde Ve Saça Yararları Neler, Ne Kadar Yenmeli?

Kronik rahatsızlıkların önüne geçmesiyle nam salan yoğurt, ısıtılan sütün belli bir derece mayalanmasıyla elde edilir. İçeriğindeki yararlı bakteriler sayesinde faydalarını artıran ve besin değeri yüksek olan yoğurt birçok rahatsızlığa iyi gelirken cilt ve saç bakımında da kullanılabilir. Özellikle doğal yöntemlerle bakım yapmayı sevenlerin oldukça merak ettiği yoğurdun cilde ve saça faydaları neler, nasıl kullanılır, manda yoğurdu faydaları nelerdir ve nasıl tüketilmeli?

Yoğurt Neye İyi Gelir, Faydaları Nelerdir?

Yoğurt protein, karbonhidrat, fosfor, potasyum, yağ, kalsiyum, D, K2 ve B grubu vitaminleri bünyesinde barındıran gıdalardan biridir. Gün içerisinde her öğünde tüketilebilecek yoğurdun faydaları şu şekildedir:

Kemik ve kas sisteminin gelişmesinde son derece etkilidir.

Bağışıklık sistemini güçlendirici probiyotikleri bünyesinde barındırır.

Metabolizmanın hızlandırılmasında etkili olduğu için diyet yapan kişiler rahatlıkla tüketebilir. Öte yandan sindirim sisteminin daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar.

Kabızlık sorunlarının önüne geçer.

Sağlıklı ve ışıltılı bir cilt yapısı için etkilidir.

Diş sağlığı açısından büyük faydaları vardır.

Tok tutma özelliğiyle dikkat çeker.

Kalp ve damar sağlığı açısından oldukça önemli olduğu için düzenli olarak tüketilmelidir.

Günlük yakılması gereken kalori miktarına doğrudan etki eder.

Özellikle hamilelik döneminden sıklıkla tüketilmesi bebeğin kemik ve kas gelişimi açısından çok faydalıdır.

Hipertansiyonu önlemede etkileri gözlenmiştir.

Saç bakımının vazgeçilmezlerindendir.

Kolesterol seviyesinin düşmesinde etkilidir.

Kan şekerinin seviyesini korur.

Meme, rahim ve kalın bağırsak kanserinde koruyucu görevi üstlenir.

Yüksek kan basıncının önüne geçer.

Yoğurdun Cilde ve Saça Faydaları Nelerdir, Nasıl Kullanılır?

Günlük olarak mutlaka tüketilmesi gereken yoğurt herhangi bir alerjik reaksiyon bulunmuyorsa her yaş grubunca tercih edilebilir. 7'den 70'e her insan için faydalı olan yoğurt sadece yenilmeyen öte yandan saç ve cilt bakımında da kullanılan gıdaların başında gelir. Buna göre yoğurdun cilde ve saça faydaları şunlardır:

Saç kabarmalarının önüne geçer.

Saçın ve cildin ihtiyaç duyduğu nem oranını sağlar.

Sivilce, akne ya da diğer cilt sorunlarının kısa sürelerde tedavi edilmesini sağlar.

Saçın doğal parlaklığına ulaşmasını sağlar.

Egzama ve sedef gibi kaşıntıya sebep olan ciltlerde tedavi amacıyla tercih edilir.

Enfeksiyonlardan koruyucu özelliği olduğu için gerek saç dipleri gerek cilt yüzeyinde iltihaplanmaların önüne geçer.

Cilt beyazlığının sağlanmasında etkilidir.

Kepek oluşumunu engeller, var olan kepekli deriden kısa sürelerde kurtulmayı sağlar.

Lekelere karşı savaşırken cilt yaşlanmasını yavaşlatır.

Gözaltı morluklarında doğal bir tedavi yöntemidir.

Yoğurt cilt ve saç bakımından haftalık olarak tercih edilen bakım yöntemlerinden biridir. Haftalık ya da aylık bakımlarınızda yoğurt kullanmak istiyorsanız en çok tercih edilen yöntemlere yönelebilirsiniz. Yoğurdun cilde olan faydalarından yararlanmak için şu maskeyi kullanabilirsiniz:

Bir kasede iyice çırptığınız yoğurdu fırça yardımıyla cildinize uygulayın. İçerisine maske amacına göre birkaç damla limon ya da bir tatlı kaşığı bal ilavesi yapılabilir. Tüm cilde uyguladıktan sonra maskenin kurumasını bekleyin ve ılık su yardımıyla cildinizden arındırın.

Saç bakımında yoğurt kullanmak için birkaç kaşık yoğurt, bir yemek kaşığı sirke ve 1 kaşık balı karıştırarak maske kıvamına getirin. Karışımı fırça yardımıyla saçınıza yedirin. Yaklaşık 2 saat kadar saçınızda kalan maskeyi ılık su ile saçınızdan arındırın.

Günlük Yoğurt Tüketimi Nasıl Olmalı?

Günlük olarak birer kase tüketilmesinde bir sakınca olmayan yoğurt özellikle yaz aylarında içecek olarak da tüketilebilir. Öte yandan son günlerde popülerliğini artıran manda yoğurdu tercih etmek istiyorsanız alacağınız fayda oranı daha yüksek olacaktır. "Süper besin" olarak tanımlanan ve manda sütüyle hazırlanan manda yoğurdu faydaları şu şekildedir: