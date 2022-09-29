Yok yere damadını öldürdü

İstanbul Küçükçekmece'de 21 Eylül akşamı, 1 hafta önce doğum yapan kızını görmeye giden Turhan Ketenci, kapıyı açan damadıyla tartıştı. Ketenci, sıkça kızına yakıştıramadığını dile getirdiği ve sigara içmesinden sakalına kadar karıştığı damadına bıçakla saldırdı. Kalbinden bıçaklanan damat Volkan Çubukçu, hayatını kaybederken Ketenci, rahat tavırlarla olay yerinden ayrıldı. Gözaltına alınan Ketenci, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Çubukçu'nun cenazesi 23 Eylül'de Bartın'da defnedildi. Ketenci ifadesinde, dünürünün evinde damadıyla tartıştıklarını, annesine küfredince çok sinirlendiğini öne sürdü. Kızının kaçarak evlenmesi nedeniyle aralarında husumet olan damadının elini beline götürünce silahı olduğunu düşünerek yanında taşıdığı ekmek bıçağını kendisini savunma amacıyla kullandığını iddia etti.Çubukçu'nun eşi Meral Çubukçu, "Yollarımız kesişti, sevdik birbirimizi. Kendi aramızda nikâh kıyıp düğün yaptık. Barışmak için araya aile dostlarımızı soktuk. Barışınca babamın isteğiyle ikinci düğünümüzü yaptık, her şey normale döndü. Daha sonra eşimin sigarasından, sakalından, her şeyinden rahatsız olmaya başladı. 'Canlı sinek bile bırakmam' diye tehdit etti" dedi. Çubukçu'nun annesi Satiye Çubukçu, "Çok güzeldi, aralarında hiçbir sıkıntı yoktu. Bebeğin doğumuna geldi hastaneye, hiçbir sıkıntı yoktu. Hiç olmadık şeylerden çocuğuma gıcık olmuş. Gelinimle de aralarında hiçbir sıkıntı yoktu. Annesi olsun, babası olsun ailecek çocuğumun mutluluğunu kıskandılar" diye konuştu.Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Müslüm Kurt (50) aralarında damadının da olduğu bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kurt müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Müslüm Kurt'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili olarak damat ve 3 akrabası gözaltına alındı.