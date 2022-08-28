YÖKDİL ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2022 YÖKDİL 2 kaç soru, kaç dakika? ÖSYM kılavuzu ile YÖKDİL sınav süresi

''YÖKDİL ne zaman başlıyor, ne kadar sürüyor?'' soruları, gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022 YÖKDİL/2), 28 Ağustos Pazar günü yani bugün düzenlenecek. Yabancı dil seviyelerini kanıtlamak isteyen adaylar, sınava ÖSYM AİS üzerinden aldıkları sınav giriş belgeleri ve kimlik kartlarıyla girecek. Söz konusu sınav için heyecanlı bekleyiş sürerken YÖKDİL sınav süresi merak ediliyor. Peki, YÖKDİL saat kaçta başlıyor ve bitiyor? YÖKDİL kaç dakika, kaç soru? İşte ÖSYM kılavuzu ile 2022 YÖKDİL/2 sınav süresi ve giriş belgesi alma ekranı…
İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022 YÖKDİL/2), 28 Ağustos 2022 Pazar günü düzenlenecek.
İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında gerçekleştirilecek 2022 YÖKDİL/2 sınavında 80 soru sorulacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav, 3 saat (180 dakika) sürecek ve saat 13.15'te sona erecek.
Sınav öncesinde gerekli belgeler arasında yer alan sınav giriş belgesi ve kimlik kartları hazırlanıyor. İşte, ÖSYM AİS sınav giriş belgesi alma ekranı:
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. Ancak 2019 yılından bu yana ÖSYM tarafından yapılmaktadır.