YÖKDİL ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2022 YÖKDİL 2 kaç soru, kaç dakika? ÖSYM kılavuzu ile YÖKDİL sınav süresi

''YÖKDİL ne zaman başlıyor, ne kadar sürüyor?'' soruları, gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022 YÖKDİL/2), 28 Ağustos Pazar günü yani bugün düzenlenecek. Yabancı dil seviyelerini kanıtlamak isteyen adaylar, sınava ÖSYM AİS üzerinden aldıkları sınav giriş belgeleri ve kimlik kartlarıyla girecek. Söz konusu sınav için heyecanlı bekleyiş sürerken YÖKDİL sınav süresi merak ediliyor. Peki, YÖKDİL saat kaçta başlıyor ve bitiyor? YÖKDİL kaç dakika, kaç soru? İşte ÖSYM kılavuzu ile 2022 YÖKDİL/2 sınav süresi ve giriş belgesi alma ekranı…