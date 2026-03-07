YÖK’ten annelere 2 dönem ek süre

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), lisansüstü eğitimde kadın örgenciler ile doktora adaylarını ilgilendiren iki önemli düzenlemeyi yürürlüğe aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değisikliğine göre doğum yapan lisansüstü öğrencilere talepleri halinde 2 dönem ek süre verilebilecek. Böylece doğum nedeniyle akademik çalışmalarına ara vermek zorunda kalan öğrenciler, eğitimlerini daha esnek koşullarda tamamlayabilecek. Düzenlemenin bir diğer ayağında ise Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda doktora eğitimine yönelik yeni bir sistem getirildi. Buna göre bu alanlardaki doktora programlarına öğrenci seçimi için merkezi yazılı sınav uygulanacak. Yazılı sınava çağrılacak adaylar; ALES puanının yüzde 40'ı, yabancı dil puanının yüzde 30'u ve lisans mezuniyet notunun yüzde 30'u dikkate alınarak belirlenecek ve kontenjanın en fazla 4 katı aday sınava girebilecek.
NİTELİKLİ AKADEMİK PERSONEL
Nihai başarı puanı 70'in altında kalan adaylar doktora programına kabul edilmeyecek. Yeni düzenleme kapsamında öncelikli alanlarda doktora programına kabul edilen öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına atanabilmesinin de önü açıldı. Böylece hem akademide kadınların eğitim sürecinin desteklenmesi hem de stratejik alanlarda nitelikli akademik insan kaynağının artırılması amaçlanıyor.