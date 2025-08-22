Yol çalışma levhasına çarpan sürücü hayatını kaybetti

Marmaris Kemeraltı Mahallesi Yeni Datça Yolu üzerinde 22 Ağustos 2025 günü saat 14.35 sıralarında sürücüsü A. K (36) idaresindeki motosiklet, İncirli Kavşak istikametinden Mezarlık Kavşağı yönüne doğru seyir halindeyken, yolun sağında bulunan belediyeye ait yol çalışma levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü savruldu. Motosikletin ön kısmı büyük hasar görürdü. İhbar üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede sürücü A.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü A.K 'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.