Yol değil, adeta mayın tarlası

Edirne Belediyesi'nin "onarım" gerekçesiyle kazdığı yol ve kaldırımlar, yağan yağmurun ardından suyla dolup adeta tuzağa dönüştü. Kent genelinde günlerdir kapatılmayan çukurlar, yetersiz güvenlik önlemleri ve uyarı levhalarının eksikliği vatandaşları çileden çıkardı. Yağmurla birlikte cadde ve sokaklar çamur deryasına dönerken, vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımda duruma tepki gösterdi. Özellikle Kurtuluş Mahallesi Kara Emin Caddesi'nde açılan derin çukur, hem yayalar hem de sürücüler için büyük risk oluşturuyor. Çamurla dolan yolda vatandaşların yürümekte zorlandığı, bazı noktalarda ise geçişin neredeyse imkânsız hale geldiği görüldü. Rahatsızlığı nedeniyle bastonla yürümek zorunda kalan Meryem Yıldız, yaşananlara sert tepki göstererek, "Belediye kazdığı kaldırımları, yolları bu şekilde bırakıyor. Şimdi burada nasıl yürüyeceğiz? Açılan çukurlara düşersek bir daha ayağa kalkamayız. Allah korusun, çevrede okullar var. Çocuklar bu çukura düşse yaralanabilir. Bunun sorumluluğunu kim alacak?" ifadelerine yer verdi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın, kentte yaşanan bu olumsuzluklara ilişkin kamuoyunu bilgiliren herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Artan şikâyetlere rağmen belediyeden somut bir adım gelmemesi tepkileri daha da büyüttü. Vatandaşlar, açık bırakılan çukurların bir an önce kapatılmasını, çalışmaların planlı ve güvenli şekilde yürütülmesini talep etti.