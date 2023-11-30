Yol İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden Duygusal Yol Sözleri

Geçmişten günümüzde pek çok şair ve yazar bulunur. Bu özel insanlar çeşitli konular hakkında sözler söyleyerek herkesi etkiler. Şair ve yazarların, yazarken etkilendiği konular arasında yollar da vardır. Yol ile ilgili sözler, yazarlardan şairlerden duygusal yol sözleri büyük bir anlam kazanır.
Yollar hakkında söylenen sözler o kadar fazladır ki; bazen kimin söylediği bilinmez. Anonim olarak söylenmiş yol ile ilgili sözlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Sevilmeyen yol kalabalık zamanlarda bile ıssızdır.
Gerçekte en kısa yol, sadece bildiğin yoldur.
Bir kere yolunuzu kaybedeceğinize, iki kere yolunuzu sorun.
Nereden geldiğini unutmazsan, nereye gideceğini de unutmazsın.
Yürüdüğün her yol aynı yere çıkıyorsa, farklı bir yol bulmak için gitme zamanı gelmiştir.
İnsanlık tarihinin uzun zamandır yollarda olması nedeniyle pek çok yazar, yol üzerine sözler yazmıştır. O sözlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Bazı yolların daha kolay olacağını düşünmek işimize geliyor bence. Ama belki de kolay yol yoktur. Yalnızca yollar vardır. - Matt Haig
Kimse çıktığı yolda kendisi kalmaz. Yol insanı başkalaştırır. - Murathan Mungan
Dünyada hiçbir yol, kalple beyin arasındaki kadar uzun değildir. - Selma Lagerlöf
Hayat varılacak yer değil, yolculuktur. - Ralph Waldo Emerson
Sadece güneşli günlerde yürürseniz, hedefinize asla varamazsınız. - Paulo Coelho
Hiçbir yol aşılamayacak kadar yüksekten geçemez. - Andersen
Şiirlere konu olan aşk, bekleyiş, umut gibi terimlerden biri de yollardır. Şairlerin söylemiş olduğu yol ile ilgili duygusal sözlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Bir yerde kalma diyor kalbim, yollar geçmeliymişim, gitmem gerekiyor. İnsan yokuşlu bir şeydir bana her daim, bu yol dümdüz, gitmem gerekiyor. - Birhan Keskin
Ne çok yürüdüm şu dünyada ne kadar az yol aldım? - Ahmet Erhan
Yolculuk, her zaman düşündüm onu;
İçimde bu azgın davet ne demek?
Oraya, nemdeyse güneşin sonu,
Uçmak, kayıp gitmek, kaçıp dönmemek. - Necip Fazıl Kısakürek
Yakınlaştıkça kaybolan
Bir kente dönüşürdün
Keşfedilmezim olurdun
İçinde yolculuk etsem de... - Cezmi Ersöz