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Giriş Tarihi: 30.11.2023 11:33

Yol İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden Duygusal Yol Sözleri

İnsan ömrü boyunca hep bir yoldadır. Hayat yolu, başarı yolu, gidilen yollar... Hâl böyle olunca yollara düşmenin, yolları beklemenin anlamı da artmıştır. Öyle ki; pek çok yazar ve şair yollar hakkında anlamlı sözler söylemiştir. Bu nedenle günümüzde yol ile ilgili sözler, yazarlardan şairlerden duygusal yol sözleri insan üzerinde derin bir etki bırakır.

Yol İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden Duygusal Yol Sözleri

Geçmişten günümüzde pek çok şair ve yazar bulunur. Bu özel insanlar çeşitli konular hakkında sözler söyleyerek herkesi etkiler. Şair ve yazarların, yazarken etkilendiği konular arasında yollar da vardır. Yol ile ilgili sözler, yazarlardan şairlerden duygusal yol sözleri büyük bir anlam kazanır.

Yol İle İlgili Sözler

Yollar hakkında söylenen sözler o kadar fazladır ki; bazen kimin söylediği bilinmez. Anonim olarak söylenmiş yol ile ilgili sözlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Sevilmeyen yol kalabalık zamanlarda bile ıssızdır.

  • Gerçekte en kısa yol, sadece bildiğin yoldur.

  • Bir kere yolunuzu kaybedeceğinize, iki kere yolunuzu sorun.

  • Nereden geldiğini unutmazsan, nereye gideceğini de unutmazsın.

  • Yürüdüğün her yol aynı yere çıkıyorsa, farklı bir yol bulmak için gitme zamanı gelmiştir.

Yazarlardan Duygusal Yol Sözleri

İnsanlık tarihinin uzun zamandır yollarda olması nedeniyle pek çok yazar, yol üzerine sözler yazmıştır. O sözlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Bazı yolların daha kolay olacağını düşünmek işimize geliyor bence. Ama belki de kolay yol yoktur. Yalnızca yollar vardır. - Matt Haig

  • Kimse çıktığı yolda kendisi kalmaz. Yol insanı başkalaştırır. - Murathan Mungan

  • Dünyada hiçbir yol, kalple beyin arasındaki kadar uzun değildir. - Selma Lagerlöf

  • Hayat varılacak yer değil, yolculuktur. - Ralph Waldo Emerson

  • Sadece güneşli günlerde yürürseniz, hedefinize asla varamazsınız. - Paulo Coelho

  • Hiçbir yol aşılamayacak kadar yüksekten geçemez. - Andersen

Şairlerden Duygusal Yol Sözleri

Şiirlere konu olan aşk, bekleyiş, umut gibi terimlerden biri de yollardır. Şairlerin söylemiş olduğu yol ile ilgili duygusal sözlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Bir yerde kalma diyor kalbim, yollar geçmeliymişim, gitmem gerekiyor. İnsan yokuşlu bir şeydir bana her daim, bu yol dümdüz, gitmem gerekiyor. - Birhan Keskin

  • Ne çok yürüdüm şu dünyada ne kadar az yol aldım? - Ahmet Erhan

  • Yolculuk, her zaman düşündüm onu;
    İçimde bu azgın davet ne demek?
    Oraya, nemdeyse güneşin sonu,
    Uçmak, kayıp gitmek, kaçıp dönmemek. - Necip Fazıl Kısakürek

  • Yakınlaştıkça kaybolan
    Bir kente dönüşürdün
    Keşfedilmezim olurdun
    İçinde yolculuk etsem de... - Cezmi Ersöz

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Yol İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden Duygusal Yol Sözleri
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