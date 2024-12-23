Yol kapatma cinayeti

İstanbul Şişli'de önceki gün gece saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 24 yaşındaki Eyüp Yandık, arkadaşları ile beyaz renkli araç ile gezintiye çıktı. Feriköy Mahallesi'nden geçerken yol ortasında duran bir cipin yolu kapattığını görünce aracından aşağıya indi. Yandık 'Yolu neden kapatıyorsunuz?' diye bağırmaya başladı.Yandık, bu sırada yolu kapatan araçta bulunan ve yandaki restorandan çıkan bir kişi ile ağız dalaşına girdi. Tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre yolu araçla kapatan kişilerden 18 yaşındaki Z.K. eline aldığı bıçakla Eyüp Yandık'ı defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Eyüp Yandık hayatını kaybetti. Şüpheliler ise aynı araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler kısa sürede yakalandı. Cinayet Büro ekipleri, şüpheli Z.K., onun bindiği aracı kullanan M.S. (20) ve onlara yardım eden 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Olay, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde Eyüp Yandık ve arkadaşlarının bir aracın yolu kapattığını görünce araçtan indiği ve tartışma yaşandığı görülüyor.