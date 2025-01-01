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Giriş Tarihi: 1.1.2025 15:20 Son Güncelleme: 1.1.2025 15:21

Yol kenarında bulundu! Adana'da 15 yaşındaki çocuk cinayete kurban gitti

Adana'da 15 yaşındaki Rafet Dinç, yol kenarında kafasından tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Jandarma ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Yol kenarında bulundu! Adana’da 15 yaşındaki çocuk cinayete kurban gitti

Olay merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Cumhuriyet Mahallesi Kızıldere yolunda dün meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında vatandaşlar hareketsiz yatan birini görünce durumu 112'ye bildirdi.

KAFASINDAN TABANCA İLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın kafasından tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Cenaze yapılan incelemenin ardından otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarmanın yaptığı çalışma sonucunda öldürülen kişinin 15 yaşındaki Rafet Dinç olduğu belirlendi.

Dinç'in cenazesi, otopsinin ardından Adli Tıp Kurumundan alınarak ailesi tarafından toprağa verildi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Jandarma ekipleri ise şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Yol kenarında bulundu! Adana'da 15 yaşındaki çocuk cinayete kurban gitti
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