Yol kenarında bulundu! Adana’da 15 yaşındaki çocuk cinayete kurban gitti

KAFASINDAN TABANCA İLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın kafasından tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Cenaze yapılan incelemenin ardından otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarmanın yaptığı çalışma sonucunda öldürülen kişinin 15 yaşındaki Rafet Dinç olduğu belirlendi.