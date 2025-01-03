Yol kenarında cesedi bulunmuştu: 15 yaşındaki genci babası öldürmüş!

Adana'da 31 Aralık'ta yol kenarında çıplak halde kafasından vurularak öldürülmüş bulunan 15 yaşındaki Rafet Dinç'in babası M.D. tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Baba M.D.'nin oğlunu uyuşturucu bağımlısı olduğu için aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğü, anne S.D.'nin ise cinayeti gizlediği ileri sürüldü. Katil zanlısı babanın, oğlunu başkası öldürdü süsü vermek için oğlunu soyarak yol kenarına attığı öğrenildi. Anne babanın hiçbir şey olmamış gibi 1 Ocak'ta düzenlenen cenaze törenine katıldıkları hatta babanın oğlunun yıkamasına girdiği ortaya çıktı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan anne ile babanın sorgusu sürüyor.

AİLESİ TARAFINDAN TOPRAĞA VERİLDİ

Olay, 31 Aralık günü Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi Kızıldere yolunda meydana geldi. Yol kenarında vatandaşlar hareketsiz yatan birini görünce durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın kafasından tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin 15 yaşındaki Rafet Dinç'e ait olduğu belirlendi. Rafet Dinç, ailesi tarafından toprağa verildi.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, cinayeti aydınlatmak için harekete geçti. Jandarma ekipleri öldürülen Rafet Dinç'in uyuşturucu bağımlısı olduğu bu yüzden sürekli annesi S. ve babası M. D. ile tartıştığını tespit etti. Olay günü baba ile oğlun yine tartıştığı, tartışma büyüyünce M.D., evladını başından vurarak öldürdüğü ileri sürüldü.

BAŞKASI ÖLDÜRMÜŞ GİBİ

Cinayetten sonra baba ile anne, çocuklarının kıyafetlerini çıkartıp otomobile koyup başkası öldürdü süsü vermek için yol kenarına attığı öne sürüldü. Gerekli delilleri toplayan jandarma ekipleri, ailenin evine yaptığı operasyonla anne ve babayı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Otomobilde ise çocuğun kanına rastlandı. Sorgusu süren karı koca bugün adliyeye sevk edilecek.

ÖLDÜRÜP CENAZESİNE KATILDI

Evlatlarını öldürme suçundan gözaltına alınan anne ve babanın Rafet Dinç'i hiçbir şey olmamış gibi 1 Ocak'ta Suluca Mahallesi'nde yapılan cezana törene katıldıkları ortaya çıktı.