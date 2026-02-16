Yol verme cinayetinde pişkin savunma

İstanbul Beşiktaş
'ta geçen hafta yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran silahlı yol verme kavgasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Cuma günü saat 11.00 sıralarında çıkan tartışmada 67 yaşındaki Erdoğan Şengönül, 70 yaşındaki Ferşat Tellioğlu'nu silahla vurmuştu. Ağır yaralanan Tellioğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Tellioğlu'nun yakınları araç içinde bulunan Şengönül'e saldırmış, Şengönül otomobilden çıkarılarak sokak ortasında tekme ve yumruklarla darp edilmişti. Bir süre yerde sürüklenen Şengönül'ün aldığı darbeler sonrası hareketsiz kaldığı anlar kameralara yansımıştı. Erdoğan Şengönül'ün Tellioğlu'nu vurduğu silah ele geçirilirken saldırganın evinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 506 adet farklı ebatlarda fişek bulundu. Olayın, Şengönül'ün bir motosikletlinin geçişini engellemesi nedeniyle başladığı ve küfürleştikleri, Tellioğlu'nun da yoldan geçerken Şengönül'ü 'küfretme' diyerek uyarmasıyla başladığı öğrenildi.
Ölen Ferşat Tellioğlu
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında tutuklanan Erdoğan Şengönül'ün ifadesine ulaşıldı. Şengönül ifadesinde, "Arabayı çekin dedim. Kornaya bastım, yolu açın geçeyim dedim, tartışmaya başladık. Dayak yiyeceğimden korktuğum için belimden silahımı çıkardım, rastgele ateş açtım. Sonrasında dayak yemişim, hatırlamıyorum" dedi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erdoğan Şengönül, A.B.(28), V.A.(32) ve C.A.(39) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken H.A.(62) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.