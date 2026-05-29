Haberler Yaşam Haberleri Yol verme kavgası: 2 ölü
Giriş Tarihi: 29.05.2026

Halit SOLHAN
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçesi yolu üzerinde yer alan Ilıcak mevkiinde trafikte yol verme tartışması sırasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce, taş, sopalar, bıçaklı ve silah kullanıldı. Kavgada, 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım Merkezi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi ile ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Doğan Baday ile Abdullah Kılınç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralıların tedavisi devam ederken, güvenlik güçleri hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı.

