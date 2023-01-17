Yol verme kavgasında 1 ölü, 6 yaralı

Ümraniye'de yol verme tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Saray Mahallesi Deniz Sanayi Sitesi'nde işyeri sahibi olan Emrah Güner (32), aracında bulunduğu sırada bir başka sürücü ile yol verme yüzünden kavga etti. İki sürücünün kavgasına çevredeki esnaf da dahil oldu. Sürücü uzaklaşırken, Güner bu defa da kavgaya karışanlarla tartışmaya başladı. Tabancasını çeken Güner, 6 kişiyi yaraladı. Babasının yaralandığını gören bir kişi de Güner'in düşürdüğü silahı yerden alarak ateş etti. Başından vurulan Güner, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltına alınırken, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Güner'in silah alım-satım ve tamir işleri yaptığı öğrenildi.