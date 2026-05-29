Yol verme kavgasında 3 kişiyi katletmişti! Cinayet şüphelisinin ailesine ait ağılda yangın çıktı

Giriş Tarihi: 29.05.2026 17:07

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen ve günlerce konuşulan yol kavgasında Ahmet Bayar, 3 kişiyi katletmişti. Cinayet şüphelisinin ailesine ait ağılda yangın çıktı. Alevlerden zarar gören boş ağıl kullanılamaz hale geldi. İşte detaylar…

Kökez Mahallesi Üründü yolundaki boş ağılda, saat 15.00 sıralarında, yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını görenlerin ihbarıyla, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANAN AĞIL KATİLİN AİLESİNE AİT ÇIKTI

İtfaiyecilerin söndürdüğü yangında, alevlerden zarar gören boş ağıl kullanılamaz hale geldi. İncelemede, ağılın, 17 Mayıs'ta ilçedeki 'yol verme' tartışmasında Emre Savran (35), Bilgin Korkut (34) ve Oğuz Avcı'yı (49) tabancayla vurarak öldüren Ahmet Bayar'ın ailesine ait olduğu ortaya çıktı.

OLAYDAN ÖNCE TAŞINDIKLARI ÖĞRENİLDİ

Kiraladıkları ağılda 15 yıldır hayvancılık yapan Bayar ailesinin ise olayın ardından ilçeden taşındığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Buse Sever - Editör
