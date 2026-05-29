Yol verme kavgasında 3 kişiyi katletmişti! Cinayet şüphelisinin ailesine ait ağılda yangın çıktı

Kökez Mahallesi Üründü yolundaki boş ağılda, saat 15.00 sıralarında, yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını görenlerin ihbarıyla, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANAN AĞIL KATİLİN AİLESİNE AİT ÇIKTI
İtfaiyecilerin söndürdüğü yangında, alevlerden zarar gören boş ağıl kullanılamaz hale geldi. İncelemede, ağılın, 17 Mayıs'ta ilçedeki 'yol verme' tartışmasında Emre Savran (35), Bilgin Korkut (34) ve Oğuz Avcı'yı (49) tabancayla vurarak öldüren Ahmet Bayar'ın ailesine ait olduğu ortaya çıktı.