Yol verme tartışması ölümle sonuçlandı

İstanbul Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde sabah saatlerinde iki sürücü arasında trafikte yaşanan yol verme tartışması kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan Özgür Toprak isimli bir sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sürücü Özgür Toprak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.