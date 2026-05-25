Yol verme tartışmasında TIR şoförü hamile kadının üzerine yürüdü

Giriş Tarihi: 25.05.2026 15:10

İstanbul trafiğinde sıkça rastlanan yol verme tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Sancaktepe’da çıkan yol verme tartışmasında Ramazan K. İsimli TIR şoförü, hamile kadın sürücü Sibel K.’nin üzerine yürüdü. Yaşanan gerginlik sırasında fenalaşarak bayılan hamile kadın hastaneye kaldırıldı. Hamile kadına saldıran tır şoförüne 180 bin lira ceza yazılıp aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İstanbul Sancaktepe, gündüz saat 15.30 sıralarında infial yaratan bir trafik magandalığına sahne oldu. Eyüpsultan Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde meydana gelen kazanın ardından, sürücülerden Ramazan K. (30), tartıştığı kadın sürücü Sibel K.'ye (32) sokak ortasında acımasızca saldırdı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan vahşet anları, sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, saldırganı anında gözaltına aldı.

HAMİLE KADINA SALDIRAN SALDIRGANA 180 BİN LİRA CEZA YAZILDI

Olay, Sancaktepe trafiğinde iki sürücünün karşı karşıya gelmesiyle başladı. Yol verme tartışması nedeniyle büyüyen tartışmada Ramazan K. aracını durdurarak aşağı indi. Karşısındaki sürücünün hamile olmasına ve yanında çocuğu bulunmasına aldırış etmeyen şoför, sert adımlarla kadının üzerine yürüyerek tehditkar tavırlar sergiledi.

HAMİLE KADININ ÜZERİNE YÜRÜYEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Sanal medyada yayılan saldırı görüntülerinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, Ramazan K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliye, "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" suçundan tam 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Saldırganın aracı 60 gün süreyle trafikten men edilirken, ehliyetine de el konuldu. Polisteki işlemleri tamamlanan Ramazan K.'nin "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi. Emniyet olayla ilgili çok yönlü olarak tahkikat başlattı.

#İSTANBUL #SANCAKTEPE

