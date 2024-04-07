Yola çıkan Ömer’i İBB servis aracı ezdi

İSTANBUL Arnavutköy'de 7 yaşındaki Ömer Çetin, yola kaçan topunu almak isterken servis minibüsünün çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Arnavutköy Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda 7 yaşındaki Ömer Çetin, sokağa kaçan topunu almak için site kapısından çıkarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada park halinde bulunan ve çocuğun geldiği sırada hareket eden 30 yaşındaki Y.Y.'nin kullandığı üzerinde İBB logosunun bulunduğu servis minibüsünün altında kaldı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde küçük çocuğun hareket halindeki servis aracını görünce kaçmaya çalıştığı ama o esnada sürücüsünün çocuğu hala fark etmeyerek yoluna devam ettiği ve ezdiği görülüyor.