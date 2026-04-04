Haberler Yaşam Haberleri Yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü 12 yaralı
Giriş Tarihi: 4.04.2026 10:57

Yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü 12 yaralı

Bursa’da seyir halindeki yolcu minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

Remzi YILMAZ
Yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü 12 yaralı
  • ABONE OL

İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi yakınlarında, İznik-Orhangazi karayolunda, saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Özel bir firmaya ait olan yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kaza sonrası bölgeye Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1 kişinin aracın altında kalarak hayatını kaybettiği tespit edildi. 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar, Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü 12 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz