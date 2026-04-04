Yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü 12 yaralı

İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi yakınlarında, İznik-Orhangazi karayolunda, saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Özel bir firmaya ait olan yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kaza sonrası bölgeye Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1 kişinin aracın altında kalarak hayatını kaybettiği tespit edildi. 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar, Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

