Haberler Yaşam Haberleri Yolcu otobüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince kamyona çarptı! Otobüs şoförü sürücü koltuğuna sıkıştı
Giriş Tarihi: 18.9.2025 18:53 Son Güncelleme: 18.9.2025 19:07

Yolcu otobüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince kamyona çarptı! Otobüs şoförü sürücü koltuğuna sıkıştı

İstanbul Esenyurt’ta şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tur otobüsü kamyona çarptı. Kazada sürücü koltuğuna sıkışan otobüs şoförü Mehmet A., sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle otoyolda iki şerit trafiğe kapatıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yolcu otobüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince kamyona çarptı! Otobüs şoförü sürücü koltuğuna sıkıştı

Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM otoyolu Esenyurt-Bahçeşehir yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mehmet A.'nın kontrolündeki yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle otobüsü şoförü Mehmet A. sürücü koltuğunda sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, TEM Otoyolu Esenyurt-Bahçeşehir yönünde iki şerit trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan otobüs şoförü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yolcu otobüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince kamyona çarptı! Otobüs şoförü sürücü koltuğuna sıkıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz