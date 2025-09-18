Yolcu otobüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince kamyona çarptı! Otobüs şoförü sürücü koltuğuna sıkıştı

Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM otoyolu Esenyurt-Bahçeşehir yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mehmet A.'nın kontrolündeki yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle otobüsü şoförü Mehmet A. sürücü koltuğunda sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, TEM Otoyolu Esenyurt-Bahçeşehir yönünde iki şerit trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan otobüs şoförü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.