Yolcu otobüsü alev alev yandı

Esenler TEM Otoyolu yan yolda seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay, dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametinde seyreden otobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden şoför aracı emniyet şeridine çekti. Alevler kısa sürede büyüyerek otobüsü sardı. Alevler, itfaiye tarafından söndürülürken, yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yanan otobüste yolcunun olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.