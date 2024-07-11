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Giriş Tarihi: 11.7.2024 17:06 Son Güncelleme: 11.7.2024 17:54

Yolcu otobüsü alev topuna döndü

Kastamonu’da seyir halinde olan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken alev alev yanan otobüsten geriye demir yığını kaldı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Yolcu otobüsü alev topuna döndü

Olay, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi İnebolu-Kastamonu karayolu Aşağı Çaylı köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinden İnebolu istikametinde seyir halinde olan Kadir K. idaresindeki yolcu otobüsünde bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın tüm otobüsü sardı. Otobüste bulunan 10 yolcu ve 4 mürettebat tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangında itfaiye can kaybı ya da yaralanan olmazken, otobüsten geriye demir yığını kaldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Yolcu otobüsü alev topuna döndü
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