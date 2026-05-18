Yolcu otobüsü devrildi 38 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 18.05.2026 11:06

Balıkesir’de seyir halinde olan Şehirlerarası yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 38 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUHARREM DOĞANTEZ
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Susurluk ilçesi Yeni Mahalle İstasyon Caddesi yakınlarında seyir halinde olan A.G yönetimindeki 24 AAS 700 plakalı yolcu otobüsü, sabah 05.45 sıralarında otoyolun sağ tarafında bulunan refüje çarptıktan sonra devrildi. Metrelerce sürüklenen otobüste adeta can pazarı yaşandı. Olay yerinden geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine İtfaiye ve kurtarma ekipleriyle birlikte çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan 38 yolcu, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Balıkesir'deki çeşitli hastanelere sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan yolcunun olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

