Yolcu otobüsü faciasında şoföre 22 yıl hapis istemi

Tokat'tan hareket eden ve Tekirdağ istikametine giden Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, 18 Ağustos 2025 tarihinde virajı alamayarak İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe Paşaköy/Yenidoğan gişeleri mevkiinde bariyerlere çarparak devrildi. Otobüste bulunan 35 yolcudan 4'ü yaşamını yitirirken, 27 yolcu ise yaralandı.

ASFALTI SUÇLADI

Olayın ardından tutuklanan otobüs şoförü Hidayet İstanbullu (57), savcılık ifadesinde otobüs firmasında bir hafta önce sigortalı olarak şoförlüğe başladığını belirterek, "Hava aşırı yağışlıydı ve asfalt ıslaktı. Gişeden normal süratle geçtim ve Edirne istikametine doğru dönmek istediğim sırada hızımın 40-50 kilometre olduğunu düşünüyorum. Viraja zaten hızlı girmiştim. Virajı dönmeye başladığım anda otobüs kaymaya başladı. Bütün kademelerde frene bastım ancak asfaltın ıslak olması sebebiyle fren etkili olmadı ve kaymaya devam ettim. Sürekli olarak direksiyonu toparlamaya çalıştım fakat araç bariyere çarpınca sağ tarafa yattı ve sürüklendi. Yaşanan olaydan ötürü çok üzgünüm, keşke böyle bir kaza yaşanmasaydı." dedi.

ŞOFÖR KUSURLU BULUNDU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, bilirkişi raporuna da yer verildi. Raporda, Hidayet İstanbullu'nun meydana gelen kazanın oluşumunda tamamen kusurlu olduğu, yolcuların ise kusurunun bulunmadığı belirtildi.

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan İddianamede şoför Hidayet İstanbullu'nun, tehlikeli virajın yönünü gösteren trafik işareti ve levhaları olduğu halde hızını azaltmadan, hız sınırının 50 km olduğu yola 93 km hızla viraja girerek direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi. İddianamede, tutuklu sanık Hidayet İstanbullu'nun 'Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne ve Yaralanmasına Neden Olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. İddianame, gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.