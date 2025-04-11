Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Bozüyük ilçesinde Ahmet K'nın kullandığı otomobil, Bozüyük-İnegöl kara yolunda seyir halindeyken Kızılcapınar mahallesi kavşağına geldiğinde, Doğuş E'nin kullandığı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada sürüklenen otomobil, karşı şeride savruldu. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Janarma bölgede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yaralılardan otomobil sürücüsü Ahmet K ve yanında yolcu olarak bulunan Necdet Kıvanç, ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücü Ahmet K, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.