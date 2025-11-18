Haberler Yaşam Haberleri Yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 18.11.2025 19:42 Son Güncelleme: 18.11.2025 19:43

Erzurum'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Faruk KÜÇÜK
Erzurum - Ağrı karayolunda sabah 7.00 sularında kaygan zemin ve sis nedeniyle meydana geldiği düşünülen kazada, Çanakkale'den Van seferini yapan yolcu otobüsü, yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada, yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezinde ve Pasinler ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Aynı zamanda kazanın meydana geldiği bölgenin yakınlarında da kaygan zemin ve sis nedeniyle çok sayıda araç kazaya karıştı. Zincirleme kazada, araçlarda maddi hasarlar meydana geldi.

