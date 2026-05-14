Haberler Yaşam Haberleri Yolcu otobüsü önce TIR’a ardından duvara çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
Giriş Tarihi: 14.05.2026 10:24

Yolcu otobüsü önce TIR’a ardından duvara çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Konya’da yolcu otobüsünün TIR’a çarpmasının ardından kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişide yaralandı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Yolcu otobüsü önce TIR’a ardından duvara çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde üniversite yakınlarında meydana geldi. Bereket Bolat (42) yönetimindeki 31 ED 146 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden Hüseyin Hakkı Köylüoğlu idaresindeki 42 E 5248 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarında bulunan aydınlatma direği, ağaç ve istinat duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, otobüs sürücüsü Bereket Bolat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Otobüste bulunan ve yaralanan yolcular Serkan Medeni (32), Huriye Yeni (21), Hülya Elitok (49), Serkan Pekmez (35), Sıla Nur Dağı (21), Murathan Akdaş (26), Hüsne Irgat (44) ve Güler Uluğtekin (23) ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#KONYA #SELÇUKLU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Yolcu otobüsü önce TIR’a ardından duvara çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA