Yolcu otobüsü önce TIR’a ardından duvara çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde üniversite yakınlarında meydana geldi. Bereket Bolat (42) yönetimindeki 31 ED 146 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden Hüseyin Hakkı Köylüoğlu idaresindeki 42 E 5248 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarında bulunan aydınlatma direği, ağaç ve istinat duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, otobüs sürücüsü Bereket Bolat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Otobüste bulunan ve yaralanan yolcular Serkan Medeni (32), Huriye Yeni (21), Hülya Elitok (49), Serkan Pekmez (35), Sıla Nur Dağı (21), Murathan Akdaş (26), Hüsne Irgat (44) ve Güler Uluğtekin (23) ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

