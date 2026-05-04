Haberler Yaşam Haberleri Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü 15 yaralı
Giriş Tarihi: 4.05.2026

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Malatya- Adıyaman karayolu Polatdere Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden bir yolcu otobüsünün Doğanşehir ilçesi sınırlarında kaza yaptığının öğrenilmesi üzerine Valiliğin koordinasyonunda emniyet, jandarma, sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve diğer ekiplerin olay yerine süratle intikal ettiklerini bildirdi. Yavuz, açıklamada "Kurtarma çalışmaları devam etmekte olup gelişmelerden daha sonra bilgi verilecektir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
#MALATYA #ADIYAMAN

