Yolcu otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı

Ankara'dan Kızılcahamam'a giden özel halk otobüsü, dün sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaya üst geçidinin ayağına çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirirken 14 kişi yaralandı. Hurdaya dönen otobüsten çıkarılan yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısı ve 2 bilirkişi görevlendirildi.



Yaşamını yitiren vatandaşların şoför Efe Erdem, Hamiyet Bilge Uslu, Mehmet Sucu, Safiye Simge Sucu olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden bir kişinin ise kimliği henüz belirlenmedi. Sürücü belgesinde usulsüzlük tespit edilen araç sahibi İ.Ç. de gözaltına alındı.

MİNİBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ

Bursa'nın İznik ilçesinde de dün sabah 05.30'da Orhangazi yolu üzerindeki Çakırca Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan Sedat A.'nın (55) kullandığı yolcu minibüsü, yol kenarına devrildi. Araçtaki yolculardan Melike Bingöl (52) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 12 yolcu ise İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bingöl'ün cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.