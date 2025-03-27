Yolcu otobüsünde, karton kutuda piton ele geçirildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle 23 Mart'ta kentteki polis kontrol noktasında, İstanbul- Antalya seferini yapan şehirlerarası otobüsü durdurdu.

Aramalarda, kime ait olduğu belirlenemeyen karton kutu içerisinde piton cinsi yılan bulundu. Yılan, bölge müdürlüğüne bağlı Kütahya DKMP ekibi tarafından teslim alındı.