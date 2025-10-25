Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil bariyere vurdu: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Hendek ilçesinin Anadolu Otoyolu bağlantısında meydana geldi. Ali Acet (51) yönetimindeki 34 Y 8237 plakalı otomobile, Düzce'ye gittiği öğrenilen O.C. (53) idaresindeki 28 AEC 501 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Otomobil sürücüsü Acet ile yanındaki M.D. ve N.İ. araçta sıkışıp yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çıkarılan 3 yaralı, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Ali Acet, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından kaçan otobüs şoförü O.C., Anadolu Otoyolu'nda araç durdurulup gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.