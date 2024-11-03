Yolcu otobüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü

Bursa-İzmir otobanında meydana gelen kazada, İzmir istikametine seyir halinde olan Şeref G'nin kullandığı şehirler arası yolcu otobüsü, otobanda yolun karşısına geçmek isteyen ve kimliği henüz tespit edilemeyen yaşlı kadına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, başka bir kaza olmaması adına yolda güvenlik tedbirleri alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Kazada ağır yaralanan kadın Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, Şeref G. ifadesi alınmak üzere Emniyete götürüldü. Yaşlı kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.