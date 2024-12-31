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Giriş Tarihi: 31.12.2024 10:19 Son Güncelleme: 31.12.2024 10:23

Yolcu otobüsünün motorundan kaçak telefonu çıktı

Şırnak’tan Antalya’ya giden bir yolcu otobüsünü Adana’da durduran ekipler yaptıkları incelemede otobüsün motorunda 4 milyon 280 bin lira değerinde 188 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Yolcu otobüsünün motorundan kaçak telefonu çıktı

Adana'da polisin uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünün, vidayla kapatıldığı belirlenen motor bölümünde, piyasa değeri 4 milyon 280 bin lira olan 188 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan, ifadesinde "Cep telefonlarını tanımadığım bir kişiden emanet olarak aldım. Antalya'daki bir kişiye bırakacaktım" diyen şoför M.Ç., tutuklandı.

4 MİLYON 280 BİN LİRA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu getirileceği bilgisine ulaştı. Kentin girişinde önlem alan polis, Şırnak'tan Antalya'ya giden bir yolcu otobüsünü uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, otobüsün motorunun bulunduğu bölümün kapağının vidayla kapatıldığını tespit etti. Vidaları sökülerek açılan bölümdeki poşetlerin içinde piyasa değeri 4 milyon 280 bin lira olan 188 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

"EMANET ALDIM"

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şoför M.Ç., ifadesinde, "Cep telefonlarını tanımadığım bir kişiden emanet olarak aldım. Antalya'daki bir kişiye bırakacaktım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Yolcu otobüsünün motorundan kaçak telefonu çıktı
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