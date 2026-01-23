Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı! 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İstanbul Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeler mevki İstanbul istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Tekirdağ'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsüyle, otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada her iki araç da gişede sıkıştı. Otobüste bulunan yolcular tahliye edilerek başka bir araçla gönderilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sonrasında meydana gelen feci kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken bir kişide yaralı olarak kurtuldu. Kazaya karışan araçlar ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları gişeden kurtarma çalışmaları başlatıldı.