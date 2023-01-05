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Giriş Tarihi: 5.1.2023 23:36

Yolcu uçağı tavşana çarptı! İki uçak pisti pas geçti

Pegasus Havayolları'nın Münih İstanbul Sabiha seferini yapan uçağı inişi sırasında piste giren bir tavşana çarptı. Olayın yaşandığı dakikalarda inişte olan iki uçak ise pisti pas geçti.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Yolcu uçağı tavşana çarptı! İki uçak pisti pas geçti

Pegasus Havayolları'nın PC-1022 sefer sayılı Airbus 320 tipi Münih-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan yolcu uçağı saat 19.13'de iniş yaptı. Ancak bu sırada ilginç bir olay yaşandı Uçak inişi sırasında , piste giren bir tavşana çarptı.

PAS GEÇMEK ZORUNDA KALDILAR

Olayı fark eden pilotlar, durumu Hava Trafik Kontrol Kulesine bildirirken çarpma sonucunda ölen tavşanın pistten alınabilmesi için, inişte olan TK7863 Urmiye -İstanbul ile PC 332 sefer sayılı Budapeşte-İstanbul seferini yapan uçakları pisti pas geçmek zorunda kaldı.

HAVA TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

Kısa sürede olay yerine giden ekiplerin pisti temizlemesinin ardından hava trafiği normale dönerken pas geçen iki uçak daha sonra sorunsuz şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

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Yolcu uçağı tavşana çarptı! İki uçak pisti pas geçti
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