Yolculuk Duası: Uzun Yola Çıkarken Okunacak Dua Nedir, Hangi Dualar Okunur?

Uzun yola çıkarken, yolculuk esnasında okunacak çeşitli dualar bulunuyor. Kazasız belasız yolculuk için dua çeşitleri Peygamber efendimizin sözlerinde yani hadis-i şeriflerde aktarılmıştır.

Yola Çıkarken Okunacak Dua Nedir?

Hz. Muhammed, yolculukla ilgili ümmetine pek çok tavsiye ve emirde bulunmuştur. Müslümanlık aleminin örnek ve önderi olan Hz. Muhammed'e uymak, ibadetin bir parçası olarak biliniyor. Sefer duası Müslümanların en sık kullandığı dualar arasında yer alıyor. Yolculukla ilgili hadis-i şerifleri şu şekilde sıralayabiliriz:

"Estevdiukumullahellezi la diu ve daiuh"

(Sizi, kendisine bırakılıp emanet edilenlerin kaybolmadığı Allah'u Teala'ya emanet ederim.)

Bu dua, yolculuğa çıkan kişinin geride kalanlar için okuyacağı duadır.

"Estevdiullahe dineke, ve emaaneke, ve havatime amelike"

(Dinini, güvenliği ve işlerini sonunu Allah (u teala)'ya emanet ederim.)

Bu dua, geride kalanların yolculuğa çıkan kişi için okuyacağı duadır.

"Biz yükseğe çıktığımızda tekbir getiriyorduk, aşağı inince de teşbih ediyorduk." Tekbir Allahu Ekber zikri olarak biliniyor, tesbih ise: "Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, Lailahe illallah…"

Yolculuk boyunca tesbih ve tekbir getirebilirsiniz.

"Semmea samiun bihamdillahi, vehusni belaihu Aleyna. Rabbena sahibna, ve efdil Aleyna aizen bimllahi minennar."

(Üzerimize olan nimetinden-lutfundan dolayı Allah(u teala)'ya yaptığımız hamdi işiten işitti. Rabbimiz, bize yoldaş-arkadaş ol ve bize ihsanda-ikramda bulun. Cehennemden Allah(u teala)'ya sığınırım.)

Bu dua, yolcunun seher vakti esnasında okuyacağı duadır.

"Euzu bikelimaatillahittaameti min şerri ma halak."

(Yarattığı şeylerin şerrinden Allah(u teala)'nın eksiksiz-noksansız kelimelerine sığınırım.)

Bu dua, yolculukta ya da diğer zamanlarda başka bir yerde konaklayınca okunacak duadır.

"Lailaheillallahu vahdehu la şerikelehu, lehülmülkü velehulhamd, vehüve ala külli şeyin kadir, Aaibun, Taaibun, Aabiduun, lirabbena haamiduun, sadakallahu va'deh, ve nasara abdehu, ve hezemel ahzabe vahdeh."

(Allah(u teala)'dan başka hak olan ilah yoktur-olamaz. O, tektir- eşi yoktur, ortağı yoktur. Mülk (her şey) O'nundur ve Hamd (sadece) O'nadır. O (Allah) her şeye gücü yetendir.(Biz) yani dönenler, tevbe edenler, ibadeti ihya edenler, Rabbimize hamdu sena ederiz. Allah(u teala) vadinde durdu, kuluna yardım eyledi. Düşman gruplarına karşı tek başına başarı sağladı.)

Bu dua, yolculuktan döndükten sonra okunacak duadır.