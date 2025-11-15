Yolda yardıma duran TIR’a, hafif ticari araç çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, Kangal- Sivas kara yolu Gürün yol ayrımında meydana geldi. Mahmut Çeribaş idaresindeki TIR, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedince makaslayarak yolu kapattı. Yoldan geçen TIR'ın sürücüsü Tuncay Kabul, TIR şoförüne yardım etmek için durdu. Bu sırada Kabul'ün, TIR şoförüne yardım ettiği sırada Eyüp Yılmaz idaresindeki araç, Tuncay Kabul idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan Fatma Dilan Çiftçi, Asuman Yılmaz, Ayşe Feyza Çiftçi ve Harun Çiftçi yaralandı. Türkan Çiftçi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Türkan Çiftçi'nin cenazesi ise Kangal Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.