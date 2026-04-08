Yolda yürüyen kadının boynundaki kolyeyi çalan zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, 1 Nisan'da S.H. (55) adlı kadının boynundaki kolyesinin, adres sorma bahanesiyle yanına yaklaşan bir kişi tarafından çalındığı ihbarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri zanlı U.K'yi (43) saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.