Yolsuzluk operasyonlarının arkasında ne var? Hepsi mi CHP’nin veya siyasi aktörlerinin önünü kesmeyle ilgili

Son dönemde nereye gitseniz üst üste yapılan yolsuzluk operasyonları konuşuluyor. İlginç olansa muhalefet cephesinin bu olup bitenleri şaşkınlıkla izlemeleri.
Çünkü onlara göre, en başta Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyon, kurduğu yolsuzluk "sistemi" nedeniyle değil siyaseten yapıldı. Sıkılmasalar aynı şeyi, suçüstü euro'larla yakalananlar ya da zulalarından kilolarca altın çıkanlar için de söyleyecekler.
Tablo giderek büyüyor. Sadece son birkaç ayda yapılan operasyonlara bakın. Hepsinin altında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı imzası var.
İBB'deki "İmamoğlu suç örgütü" operasyonu, Borsa'daki Investco ve Verusa Holding operasyonu, Assan Grup Askeri Casusluk operasyonu, Can Holding operasyonu, İstanbul Altın Rafinerisi operasyonu, Kapalıçarşı döviz büroları operasyonu, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı operasyonu ve unutuldu sanılan Paramount Otel operasyonu...
TEMİZ ELLER OPERASYONU
Bu operasyonların hepsi mi CHP'nin veya siyasi aktörlerinin önünü kesmeyle ilgili?
Öyle olmadığını en iyi CHP'li siyasi aktörler biliyor. Ama bazı operasyonlar doğal olarak siyasilere de uzanacak ve uzanabilir. Hangi partiden kimlere uzanacağı bilinmez ama bilinenler de var.
Alın İmamoğlu-döviz büroları ilişkisini. Önce medyaya düşen haberi hatırlayalım:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturmada, şebekenin kara parayı akladığı ve yurtdışına gönderdiği gerekçesiyle İstanbul Laleli'deki 4 döviz bürosuna operasyon yapıldı. Bürolara ait 9 çelik kasalarda, 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 46 milyon Türk Lirası, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş bulundu.