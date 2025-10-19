Haberler Yaşam Haberleri Yolsuzluk operasyonlarının arkasında ne var? Hepsi mi CHP'nin veya siyasi aktörlerinin önünü kesmeyle ilgili
Giriş Tarihi: 19.10.2025 06:59 Son Güncelleme: 19.10.2025 08:30

Yolsuzluk operasyonlarının arkasında ne var? Hepsi mi CHP'nin veya siyasi aktörlerinin önünü kesmeyle ilgili

Son zamanlarda yapılan yolsuzluk operasyonları Türkiye gündemindeki yerine korumaya devam ediyor. Ana muhalefet partisine göre yapılan operasyonların hepsi siyasi operasyonlar. Tabi bu operasyonun siyasi bağlantıları da var. CHP'deki şaibeli 38'inci kurultayda dağıtılan rüşvet paralarına adı karışan 4 döviz bürosuna kara para aklama iddiasıyla yapılan operasyonda bir servet ele geçirildi. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde yapılan operasyonlara yer verdi. İşte Övür'ün o yazısı...

Yolsuzluk operasyonlarının arkasında ne var? Hepsi mi CHP’nin veya siyasi aktörlerinin önünü kesmeyle ilgili

Son dönemde nereye gitseniz üst üste yapılan yolsuzluk operasyonları konuşuluyor. İlginç olansa muhalefet cephesinin bu olup bitenleri şaşkınlıkla izlemeleri.

Çünkü onlara göre, en başta Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyon, kurduğu yolsuzluk "sistemi" nedeniyle değil siyaseten yapıldı. Sıkılmasalar aynı şeyi, suçüstü euro'larla yakalananlar ya da zulalarından kilolarca altın çıkanlar için de söyleyecekler.



Muhalefette böyle bir düşünce hâkim olduğu için, son dönemde Merkez Bankası'na kadar uzanan, Kapalıçarşı'yı, medyayı ve savunma sanayii şirketlerini kapsama alanına alan "yolsuzluk" operasyonları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşanıyor.



Tablo giderek büyüyor. Sadece son birkaç ayda yapılan operasyonlara bakın. Hepsinin altında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı imzası var.
İBB'deki "İmamoğlu suç örgütü" operasyonu, Borsa'daki Investco ve Verusa Holding operasyonu, Assan Grup Askeri Casusluk operasyonu, Can Holding operasyonu, İstanbul Altın Rafinerisi operasyonu, Kapalıçarşı döviz büroları operasyonu, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı operasyonu ve unutuldu sanılan Paramount Otel operasyonu...



TEMİZ ELLER OPERASYONU

Bu operasyonların hepsi mi CHP'nin veya siyasi aktörlerinin önünü kesmeyle ilgili?
Öyle olmadığını en iyi CHP'li siyasi aktörler biliyor. Ama bazı operasyonlar doğal olarak siyasilere de uzanacak ve uzanabilir. Hangi partiden kimlere uzanacağı bilinmez ama bilinenler de var.



Alın İmamoğlu-döviz büroları ilişkisini. Önce medyaya düşen haberi hatırlayalım:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturmada, şebekenin kara parayı akladığı ve yurtdışına gönderdiği gerekçesiyle İstanbul Laleli'deki 4 döviz bürosuna operasyon yapıldı. Bürolara ait 9 çelik kasalarda, 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 46 milyon Türk Lirası, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş bulundu.



Peki bu döviz bürolarının İmamoğlu ile ilişkisi ne?
Şimdi gelin 6 Kasım 2023'e gidelim ve CHP'nin daha sonra "şaibeli kurultay" olarak nitelenen 38'inci kurultayından bir gün sonra gazeteci Tolga Erdoğan'ın yazdıklarına bakalım.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yolsuzluk operasyonlarının arkasında ne var? Hepsi mi CHP'nin veya siyasi aktörlerinin önünü kesmeyle ilgili
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz