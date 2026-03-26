Yolsuzluk soruşturmasında Böcek’in şoförleri adliyeye sevk edildi! Şoförlerin ifadesi adliyede alınacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında, çarşamba günü yeni bir gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik davada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'in 2 şoförü gözaltına alındı.

SAVCIYA İFADE VERECEKLER

Gözaltına alına şüpheliler, ifadesi alınmak üzere Antalya'dan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şoförler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinin savcılık tarafından alınacağı öğrenildi.

AKIN GÜRLEK BAHSETMİŞTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhittin Böcek hakkında geçtiğimiz günlerde "Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı. Orada Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyon çalışmaları var." şeklinde açıklamada bulunmuştu.