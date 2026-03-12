Yolsuzluk ve rüşvet suçundan tutuklanan Polat’tan Davut Gül’e iftira ve karalama

161 milyar liralık kamu zararının tespit edildiği ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun iddianamede örgüt lideri olarak yer aldığı "asrın yolsuzluğu" davasında yargılama dördüncü gününde devam etti. 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu toplam 407 sanığın yargılandığı davada duruşma, tutuklu sanıklardan Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın savunmasıyla başladı.

Duruşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat, yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında şirketin ihale süreçlerinde bazı firmalardan usulsüz para talep edildiği ve mali işlemlerde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat, savunmasında İstanbul Valisi Davut Gül'e yönelik iftira ve karalama kampanyası yürüttü. Polat, İstanbul Valisi Davut Gül'ün bir kuzeninin İBB'de çalıştığını ve 19 Mart operasyonu yapılmadan önce kendisine "Ses çıkarmasın, beklesin, zaten bir şeyler olacak yakında" dediğini öne sürdü.

VALİ GÜL'DEN YANIT

Savunmada dile getirilen sözlerin ardından İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi. Vali Gül yaptığı açıklamada, "İBB veya İBB iştiraklerinde çalışan yakın ya da uzak hiçbir akrabam yoktur" ifadelerini kullandı.