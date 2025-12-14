Haberler Yaşam Haberleri Yolu çekerken kaza anını kaydettiler
Giriş Tarihi: 14.12.2025 16:02

Diyarbakır’da yoldan geçen araçları çeken vatandaşlar, bu sırada üç aracın karıştığı zincirleme kaza anını kaydetti.

İHA
Olay, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi stat yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, süratle ilerleyen hafif ticari araç, iki aracın arasından geçmek istedi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortadaki araç önce solundaki otomobile ardından da sağındaki araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay anı ise bu sırada yoldan geçen araçları çeken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

