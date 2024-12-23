Yolu neden kapattınız kavgası cinayetle bitti!

Şişli Feriköy mahallesinde dün gece saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 24 yaşındaki Eyüp Yandık arkadaşları ile beyaz renkli araç ile gezintiye çıktı. Olay yerinden geçecekleri sırada yol ortasında duran bir cipi görünce aşağı indi. 'Yolu neden kapatıyorsunuz' diye bağırmaya başladı.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

O sırada yolu kapatan araç için restorandan çıkan şüpheli ile de ağız dalaşına girdiler. Kavga kısa sürede büyüdü. İddiaya göre yolu araçla kapatan kişilerden 18 yaşındaki Z.K. eline aldığı bıçakla Eyüp Yandık'a defalarca vurdu. Ağır yaralanan Eyüp Yandık hayatını kaybetti.

AYNI GÜN YAKALANDILARI

Şüpheliler ise aynı araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler aynı gün yakalandı.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro Ekipleri şüpheli Z.K. onun bindiği aracı kullanan M.S. (20) ve onlara yardım eden 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayın yaşandığı yerdeki güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde beyaz araçla gelen Eyüp Yandık ve arkadaşları yolun kapalı olduğunu görünce araçtan iniyor ve tartışma yaşanıyor.