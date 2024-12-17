Haberler Yaşam Haberleri Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız su tankerinin çarpması ile hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 17.12.2024 12:21

Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız su tankerinin çarpması ile hayatını kaybetti

İstanbul Gaziosmanpaşa’da tanker sürücüsü ışıklarda bekledikten sonra hareket etmeye başladığı sırada, okuldan çıkıp karşıdan karşıya geçen Asel K.'ye (15) çarptı. Tanker sürücüsü kaza sonrasında yaya olarak kaçarken, Asel K. olay yerinde hayatını kaybetti. Ekipler, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız su tankerinin çarpması ile hayatını kaybetti

Kaza, akşam saat 18.00 sıralarında Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Işıkta bekleyen 59 VD 425 plakalı tanker, ışığın yeşile dönmesiyle birlikte hareket etti.

Tanker sürücüsü, okuldan çıkarak karşıdan karşıya geçen Asel K.'yi fark etmeyerek, çarptı. Çevredekilerin uyarısıyla kazayı fark eden tanker sürücüsü, aracı durdurduktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Asel K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından Asel K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan tanker sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız su tankerinin çarpması ile hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA