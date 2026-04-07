Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 7.04.2026 10:05

İstanbul Esenyurt’ta yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan motosikletin sürücüsü Pusat Çakır hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan Engin O. ve yaya, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Mustafa KAYA
  • ABONE OL

Kaza, saat 22.45 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Pusat Çakır'ın kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde motosiklette bulunan Engin O. ve yaya yaralanırken, motosiklet sürücüsü Pusat Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken yayanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Pusat Çakır'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz