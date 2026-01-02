Haberler Yaşam Haberleri Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu: Otomobilin çaptığı Emirhan yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 2.01.2026 15:14

Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu: Otomobilin çaptığı Emirhan yaşamını yitirdi

Bodrum–Milas yolu Güllük Mahallesi mevkiinde otomobiliyle seyir halinde olan A. K., yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Özmazı’ya çarptı. Çarpmanın ardından Özmazı yaşamını yitirirken, sürücü gözaltına alındı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu: Otomobilin çaptığı Emirhan yaşamını yitirdi
  • ABONE OL

Bodrum–Milas yolu Güllük Mahallesi mevkiinde 1 Ocak akşamı saat 21.40 sularında, seyir halinde ilerleyen Ali K. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Emirhan Özmazı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özmazı ağır şekilde yaralandı. Olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 22 yaşındaki Emirhan Özmazı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazaya karışan sürücü A. K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu: Otomobilin çaptığı Emirhan yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz