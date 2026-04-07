Yonca'nın katil zanlısı konteynerde yakalandı
Giriş Tarihi: 7.04.2026

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul Bahçelievler'de geçtiğimiz cuma günü bir otel odasında bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Yonca Kölge'nin (28) katil zanlısı yakalandı. Otelin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, genç kadının Salih B. ile 13.32'de otele giriş yaptıklarını gördü. Salih B.'nin yaklaşık 4 saat 25 dakika sonra otelden tek başına ayrıldığı tespit edildi. 3 çocuk annesi Yonca'nın 3 yıl önce boşandığı Salih B.'nin 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık'tan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

İddialara göre Salih B.'nin açık cezaevinden izne çıktığı ve Yonca'yı barışmak için otele çağırdığı öne sürüldü. Burada çıkan tartışmanın ardından ise Salih B. Yonca'yı bıçaklayıp kaçtığı belirtildi. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Arnavutköy'e kaçtığı tespit edildi. Arnavutköy'de bir konteynerde saklandığı tespit edilen şüpheli Salih B. düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda Mehmet B. ve Burhan B. adlı kişiler de gözaltına alındı.

